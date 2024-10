L’obiettivo è liberare le spiagge dai rifiuti e sensibilizzare le persone sull'inquinamento marino e sulle dirette conseguenze.

Per questo, sabato 12 novembre, prenderà il via l’edizione 2022 della manifestazione “Spiagge e fondali puliti”, realizzata in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Iglesias e Legambiente, con il contributo della San Germano IREN e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio.

Nel corso della manifestazione, i partecipanti potranno contribuire alla pulizia del tratto di costa compreso tra la spiaggia di Masua e la Laveria Lamarmora.

L’appuntamento è alle ore 8:45 presso la spiaggia di Masua.

“Grazie alla collaborazione con Legambiente, con la San Germano IREN e con le associazioni dei volontari – spiegano il Sindaco Mauro Usai e l’Assessore all’Ambiente Francesco Melis – potremo anche quest’anno contribuire alla pulizia di un tratto di costa tra i più caratteristici del territorio e tra i più frequentati dai visitatori. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente, con l’auspicio di ottenere anche quest’anno gli importanti risultati ottenuti in passato”.