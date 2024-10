Ieri ad Iglesias i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un diciottenne nato e residente a Nuoro, di fatto domiciliato presso la comunità terapeutica “Casa Emmaus” di località San Lorenzo.

Il giovane, sottoposto alla misura della custodia cautelare presso la citata comunità, si è allontanato senza giustificato motivo e, nell’andarsene ha danneggiato il finestrino di una Citroen DX di proprietà di un 61enne scagliando delle pietre. Il giovane è stato dunque arrestato per evasione dal luogo di detenzione ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia iglesiente in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.