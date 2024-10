“Complimenti ai maleducati che ogni sabato riducono in queste condizioni i giardini pubblici di Iglesias. Non capisco se a casa vostra siate stati abituati a buttare i rifiuti per terra”.

Sono parole piene di rabbia quelle dell’assessore all’Ambiente del Comune di Iglesias Francesco Melis, che ha postato sul proprio profilo Facebook una foto scattata oggi ai giardini pubblici.

Lo scorso weekend è solo l’ennesimo di tanti in cui il parco viene letteralmente sommerso di rifiuti. Bottiglie di plastica, brick di bevande, buste di plastica, fazzoletti usati e altra immondizia adiacente alle panchine.

I giardini pubblici dovrebbero essere luogo di svago e di relax e spetterebbe a tutta la comunità tenerli puliti e accoglienti, ma a quanto pare è stato necessario attivare il sistema di videosorveglianza per riconoscere e punire i vandali.

“Per i più distratti ricordo che da qualche settimana abbiamo attivato il sistema di videosorveglianza anche nel parco. Vi consiglio di andare a pulire entro questa sera” ha concluso l’assessore Melis.