Nell’ambito delle ordinarie attività operative finalizzate alla tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Iglesias hanno intercettato un illegittimo beneficiario del reddito di cittadinanza.

La metodologia operativa utilizzata si è sostanziata nel confronto e nell’analisi delle informazioni contenute nelle autodichiarazioni prodotte dal richiedente.

Gli approfondimenti esperiti hanno permesso di rilevare irregolarità nei dati contenuti nell’attestazione ISEE presentata a supporto dell’istanza per accedere al Reddito di Cittadinanza, in quanto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - necessaria per l’ottenimento dell’attestazione ISEE –, l’interessato non ha fornito le complete informazioni sulla propria posizione reddituale, omettendo di indicare gli importi relativi a redditi esenti e compensi arretrati percepiti dal nucleo familiare: tale circostanza, se correttamente riportata, lo avrebbe posto in una situazione economica al di fuori dei limiti imposti per la concessione del reddito di cittadinanza.

Il beneficiario della pubblica provvidenza è stato segnalato alla Procura della Repubblica nonché, all’I.N.P.S. per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite che ammontano a complessivi 5.989 euro.

L’attività posta in essere rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e mira a controllare il corretto impiego delle risorse pubbliche, assicurando che l’accesso ad agevolazioni o esenzioni avvenga a favore di coloro che ne hanno effettivamente diritto e bisogno: dall’inizio dell’anno, le Fiamme Gialle del Comando Provincia di Cagliari, nello specifico settore, hanno individuato 279 casi di irregolarità per un importo indebitamente percepito pari a 1.024.317 euro complessivi