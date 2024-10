Attimi di paura, ieri mattina, nei giardini pubblici di Iglesias. Un cane di grossa taglia, di colore nero, ha aggredito altri due cani ferendone uno.

Ad assistere alla scena diversi testimoni che hanno raccontato che il cane era con due persone ma sprovvisto di museruola e guinzaglio, lasciato quindi incustodito. Una volta entrati nell’area verde, ha “preso di mira” altri cagnetti. Solo grazie ai pronti riflessi e alla reazione del padrone uno di questi è uscito indenne. È andata peggio a una cagnetta, rimasta ferita al collo e portata immediatamente dal veterinario per le cure necessarie.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, a lasciare perplessi è stato non soltanto il fatto che il cane fosse guinzaglio e museruola ma soprattutto l’atteggiamento delle persone che erano con il quattro zampe e che non hanno nemmeno chiesto scusa per quanto accaduto.