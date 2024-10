La Compagnia della Guardia di Finanza di Iglesias ha eseguito un controllo nei confronti di una società operante nel settore dei lavori generali di meccanica, avente sede legale nel Sulcis-Iglesiente. Il target è stato selezionato a seguito di specifica attività di analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati in uso alle Fiamme Gialle.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata all’accertamento sulla regolare tenuta delle scritture contabili da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta e sulle ritenute operate dalla società sui redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti. L’attività ispettiva dei militari avrebbe permesso di constatare che l’imprenditore ha, nelle scritture contabili obbligatorie per gli anni d’imposta 2021 e 2022, liquidato le ritenute d’acconto ai fini dell’IRPEF e del TFR operate sulle buste paga, a fronte di stipendi effettivamente corrisposti al personale dipendente, ma ne ha omesso il versamento per circa 20 mila euro.

Nel dettaglio, il sostituto d’imposta avrebbe omesso, per dieci mensilità nell’anno 2021 e per altrettante mensilità nell’anno 2022, di versare gli importi dovuti all’Erario a seguito del trattenimento delle quote della retribuzione dallo stipendio di quattro lavoratori dipendenti. Per tre di essi doppio danno, le ritenute sono state operate e non versate per due annualità di imposta consecutive.