Sarà valido sino al 6 gennaio il divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi artificiali nel territorio, in luoghi pubblici e aperti al pubblico di Iglesias.

Ciò, fanno sapere dal Comune, “Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio”.

“Una misura che vuol tutelare in primo luogo l'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico – ha dichiarato il Sindaco Mauro Usai – e che vuole anche proteggere gli animali, spesso terrorizzati dalle esplosioni dei botti”.