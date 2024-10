Ieri ad Iglesias, i Carabinieri della Stazione di Gonnesa hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per ricettazione in concorso, un 35enne e un 30enne di Gonnesa, entrambi con precedenti denunce a carico.

I due sono stati fermati dai militari mentre viaggiavano a bordo di un furgone Iveco Daily di proprietà del più giovane dei due. Secondo quanto riferito, all'interno del mezzo sono stati rinvenuti 10 frigobar e 3 tavolini in acciaio che hanno indotti in sospetto gli uomini dell'Arma, in quanto i due non hanno saputo motivare le ragioni del trasporto.

L'idea che si erano fatti i carabinieri è stata quella che si trattasse di refurtiva. Andando a ricostruire se vi fosse stata nel recente periodo qualche denuncia di furto che trattasse quel tipo di materiale, i militari hanno scoperto che qualche giorno fa oggetti perfettamente analoghi erano stati sottratti presso l'ex Hotel Antas, nel Comune di Fluminimaggiore.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia a una società di Iglesias che è proprietaria dell'edificio della struttura ricettiva, ormai definitivamente chiusa. Il titolare di quella Srl ha riconosciuto con certezza quei materiali come provenienti dal luogo del furto.