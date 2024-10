Natura, salvaguardia dell’ambiente, ma anche divertimento, arricchimento culturale e tantissimo impegno: questa la ricetta vincente che ha fatto sì che il FAI (Fondo per l’Ambiente italiano) premiasse e proclamasse vincitori del concorso “Paesaggio in movimento” Passato – Presente – Futuro, i 24 piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Serra Perdosa dell’Istituto Comprensivo “C. Nivola” di Iglesias.

I bimbi, assieme alle loro maestre, sempre all’avanguardia per quanto riguarda i progetti didattici, sono stati gli entusiasti protagonisti dell’interessante laboratorio “Dai fanghi rossi.. al bosco verde che ritorna”, che verrà presentato pubblicamente il prossimo 19 giugno alle ore 16:30 presso l’aula magna della scuola primaria di Serra Perdosa, in via Pacinotti. Alla fine dell’incontro sarà inaugurata la mostra finale relativa al percorso didattico realizzato.

Far comprendere ai bambini l’impatto dell’azione dell’uomo sulla nostra Terra e far acquisire buone pratiche per la sua tutela e salvaguardia sono stati gli obiettivi primari del progetto didattico.

I 24 piccoli alunni sono stati così immersi nell’affascinante percorso, ricostruendo alcuni elementi essenziali della storia della nostra comunità e del nostro paesaggio minerario, viaggiando tra edifici distrutti, dentro buie gallerie e sotto lecci antichi e giocando ad essere minatori, tagliaboschi, alberi.

Le esperienze senso-percettive a contatto con la natura hanno permesso ai piccoli di conoscere scientificamente il modo in cui la vegetazione si rigenera, cogliendone i segreti e i significati profondi.

Gli alunni hanno potuto così acquisire una maggiore consapevolezza sull’importanza di “ri-natularizzare” il paesaggio, considerando la valorizzazione del bosco come risorsa che cresce spontaneamente anche in situazioni difficili come lo sfruttamento minerario e il taglio degli alberi.

Oltre che storico-naturalistico, si è trattato anche di un laboratorio collettivo, creativo, poetico, di animazione, in rete con alcune associazioni del territorio. Il divertimento ha quindi affiancato l’apprendimento e l’arricchimento culturale in merito al territorio della nostra magnifica Isola.

È stato perciò molto emozionante per i piccoli 24 protagonisti partecipare, insieme alle loro maestre, alla manifestazione di premiazione online e ottenere questo importante e indimenticabile riconoscimento.