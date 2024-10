In Sardegna

La moglie lo ha denunciato giovedì scorso dopo che la aveva insultata e minacciata di morte. I carabinieri lo hanno così prelevato dalla sua casa di Iglesias trattenendolo in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima dove l'uomo, un pregiudicato 44enne originario di Portoscuso, ha passato la notte.