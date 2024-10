Gli Agenti del Commissariato di Iglesias, nel corso dei costanti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo, di 47 anni di Iglesias, per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sulla scorta di una pregressa attività d’indagine, ieri pomeriggio i poliziotti hanno perquisito il suo domicilio rinvenendo circa 165 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, un bilancino di precisione, la somma di 25 euro in banconote, ritenuta provento dell’illecita attività e altro materiale utile al confezionamento.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in attesa dell’udienza di convalida per direttissima nella mattinata odierna.