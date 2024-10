Chi avrebbe mai detto che la palestra di via Toti a Iglesias, ristrutturata nel 2018, sarebbe servita dopo 3 anni per l'allestimento dell’hub vaccinale tra i più importanti del territorio?

Dallo scorso aprile, dopo i primi mesi di vaccinazioni anti Covid svolte nei locali appartenenti ai gestori del Cinema Madison, l’hub vaccinale iglesiente è immediatamente diventato uno dei punti principali della campagna vaccinale in atto in tutto il Sud Sardegna, accogliendo persone dai paesi vicini e non solo: addirittura molti cagliaritani hanno preferito l’hub vaccinale di Iglesias in quanto maggiormente celere rispetto ad altri sia per quanto riguarda le prenotazioni che per le somministrazioni stesse.

Una vera e propria catena di montaggio perfetta quella formata dai volontari di Soccorso Iglesias, dagli operatori di Iglesias Servizi, dagli operatori della Zona Industriale che in aprile hanno montato una tensostruttura di 500 metri quadri a servizio della palestra, dagli operatori della ZIC che hanno messo a disposizione mezzi pesanti e abilità per il trasporto della stessa.

Superate le 1.000 inoculazioni giornaliere: in questi giorni si stanno somministrando i richiami per chi si è fatto vaccinare almeno 6 mesi fa, con priorità per gli ultra 80enni, gli immunodepressi e chi aveva fatto Johnson & Johnson, e in città è ormai tutto pronto anche per le vaccinazioni antinfluenzali.

Il sindaco Mauro Usai commenta soddisfatto: “La campagna vaccinale iglesiente è un ottimo esempio per tutto il territorio, tanti hanno vantato l’hub vaccinale di via Toti, e questo grazie alla professionalità e all’organizzazione impeccabile di chi ci opera”.