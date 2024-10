Mercoledì scorso ha riaperto a Iglesias, in via San Marcello 7, la Cartolibreria Sacro Cuore con una nuova dinamica gestione da parte di Giorgia Defraia, dottoressa in Scienze Politiche e mediatrice culturale. Molto conosciuta anche al di fuori della città per la sua importanza storico-artistica, la libreria ha alle spalle una storia molto affascinante che iniziò nel 1947 per volontà del Centro Diocesano della Gioventù Cattolica nel 1947.

6 anni dopo, un gruppo di zelatrici attive nell’O.V.S. sentì la necessità di impegnarsi a fondo nelle vocazioni e venne fondata l’Associazione delle Missionarie O.V.S.

L’anno seguente, mons. Pirastru dispose che le Missionarie si chiamassero Piccole Missionarie O.V.S., in quanto “piccole, umili, nascoste in Cristo”, che nel 1961 iniziarono a gestire la cosiddetta Cartolibreria Sacro Cuore, rinnovata e ampliata nel 1994.

Fu gestita fino al 2020 da Maria Corda, Piccola Missionaria, che ci lavorava da ben 55 anni, e da Vincenzina Steri, chiamata da tutti Cenza, presente in negozio da 20, conosciute dagli iglesienti per la gentilezza e la disponibilità con cui accoglievano i clienti, e che sono riuscite, nonostante la crisi economica degli ultimi anni e all’avvento del web con i conseguenti inevitabili acquisti online, ad aprire ogni mattina la serranda del negozio grazie all’amore per la propria attività. La storia delle Piccole Missionarie dura ancora oggi, seppure con innegabili difficoltà, infatti non si registrano nuove vocazioni da tempo e l’elenco delle sorelle si è fermato al numero 98.

Dopo un breve periodo di chiusura e di ristrutturazione, la Cartolibreria del Sacro Cuore ha finalmente riaperto e vi aspetta con libri, articoli religiosi, articoli di cancelleria, bellissime statuette per il presepe, gioielli, tra cui gli splendidi rosari, le corone dell’avvento e, soprattutto, il sorriso sempre pronto di chi vi farà sentire in famiglia, esattamente come per tutti i 60 anni di attività di questo posto magico.