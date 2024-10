Il 14 novembre 2023 si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Diabete. Istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come riportato sul sito del Ministero della Salute, si tratta di un evento organizzato per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sul diabete sulla sua prevenzione e gestione.



Secondo l'OMS, nel mondo sono 1 milione e 500mila i decessi attribuiti ogni anno al diabete; il 9% degli adulti sono affetti da diabete; il 90% delle persone diabetiche sono affette da diabete di tipo 2.



In quest’importante occasione dedicata a una malattia così temuta e diffusa, i monumenti della città di Iglesias si sono illuminati di blu, colore della bandiera delle Nazioni Unite e del cielo che unisce tutti i popoli. Uno spettacolo di solidarietà che lascia a bocca aperta e che apre il cuore.



“Iglesias illumina i suoi monumenti di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete - ha scritto sulla propria pagina Facebook il vice sindaco Francesco Melis - Questa iniziativa riveste un significato profondo nell'ambito della consapevolezza sulla salute, sottolineando l'importanza della prevenzione e gestione di questa patologia”.



“Un gesto che merita riconoscimento per il suo contributo alla promozione della salute pubblica”, ha concluso Melis.