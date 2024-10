Una manifestazione che unisce l’approfondimento sul tema dell’autismo, alla cultura, alle arti visive e alla musica: domani, sabato 30 aprile, a partire dalle ore 10 e per tutta la giornata, il Centro Culturale di Iglesias, in Via Grazia Deledda, ospiterà “Artismo – L’arte per l’autismo”.



Il programma della manifestazione prevede l’apertura della mostra di arti visive “Uno sguardo sull’autismo” alle ore 10, subito dopo l’ingresso per proseguire con la conferenza medico-scientifica “Autismo, risposte per il presente, sfide per il futuro”. Interventi della dott.ssa Roberta Fadda, della dott.ssa Laura Zucca, della dott.ssa Mirjana Atzeni, della dott.ssa Federica Fadda, del dott. Stefano Pala e del dott. Giorgio Madeddu, alle ore 10,30.



Si svolgerà alle 18 il “Concerto per l’autismo”, con il coro di Amici della Vita, band locali, Cantimbanco e Camera Oscura, ed i bambini delle Scuole Elementari di Serra Perdosa e Campo Romano.



Seguirà la proiezione del video del progetto “Auritmo” e lettura di poesie.

Testimonial dell’evento saranno i Tenores di Neoneli e il cantante Elio della band “Elio e le Storie Tese”, che parteciperà con un videomessaggio.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Amici della Vita ODV, in collaborazione con il Consorzio Eventi Co.Event e con il sostegno del Comune di Iglesias, della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.