Un capolavoro che lascia a bocca aperta e che fa inevitabilmente scendere una lacrima quello realizzato a Iglesias, nel quartiere di Coldilana, grazie a Oscar Agus e a Davide Lai (Nero), 2 muralisti iglesienti che hanno ridato vita al gigante buono Goku, morto un mese fa a causa dell’ingestione di veleno per topi.

La morte del pastore maremmano conosciuto da tutti aveva scosso la città: Goku era un cane di animo buono amato da tanti e odiato da pochi perché “dava fastidio a chi passeggiava con i propri cani”.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso, visto che l’Amministrazione comunale, in particolare l’Assessore all’Ambiente Francesco Melis, ha sporto denuncia contro ignoti per scoprire e punire il colpevole di un gesto così crudele, Goku sembra oggi risorgere attraverso un capolavoro che non lo farà mai allontanare da Iglesias, la sua amata città.

“Tutti conoscevano Goku e tutti gli volevano bene grazie alla sua indole buona. Il bravissimo muralista Oscar Agus ha ideato e realizzato questo tributo, chiedendomi di collaborare con un mio lettering rappresentante il nome di Goku. Ho accettato volentieri per la causa che ho sentito molto anche mia, e perché confrontare e fondere tecniche diametralmente opposte come il muralismo e il writing (da qui "sacro&profano") mi ha stimolato molto. Grazie a Oscar per questa opportunità, ne avremo altre! Ciao Goku.. questo è tuo” sono le commoventi parole di Davide Lai, conosciuto da tutti e ormai da decenni con lo pseudonimo Nero.