Ieri a Cagliari, al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti effettuati dai carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, due giovani sono stati deferiti a vario titolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per i reati di ricettazione in concorso, porto ingiustificato di armi e guida senza patente, mai conseguita, con l'aggravante della recidiva.

Si tratta di un 21enne originario di Ozieri ma residente a Nughedu San Nicolò, disoccupato con precedenti denunce a carico, e una 19enne cagliaritana, residente a Domusnovas, disoccupata e incensurata. I militari avevano ricevuto notizia di un furto presso una tabaccheria di Iglesias, così, attorno alle 2.30, hanno individuato in via San Lucifero, a Cagliari, una Citroen C4, segnalata quale mezzo utilizzato dagli autori del furto.

Nell'abitacolo del mezzo sono state rinvenute 5 stecche di sigarette, 103 pacchetti di sigarette di varie marche, otto confezioni di sigarette elettroniche, materiale vario per fumatori, 160 euro in monete di vario taglio. Il tutto è perfettamente riconducibile al furto in argomento. I giovani erano altresì in possesso di tre coltelli a serramanico, un coltello tattico, un martello, due scalpelli.

La perquisizione è stata successivamente estesa all'abitazione del ragazzo e ha permesso di rinvenire ulteriori 16 pacchetti di sigarette. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Nel corso delle operazioni di controllo è emerso altresì che il ragazzo risulta sprovvisto di patente poiché non l'ha mai conseguita, con l'aggravante della recidiva nel biennio in quanto già era stato fermato 3 mesi fa alla guida di un autoveicolo.