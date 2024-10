Operazione congiunta di carabinieri e polizia di Iglesias (Carbonia Iglesias) che ieri hanno arrestato Vittorio Compagnone, 44enne pregiudicato e Alessio Furia, 24enne, entrambi residenti nella città mineraria.

I due, sotto osservazione da tempo, sono ritenuti spacciatori e fornitori di droga di alcuni studenti delle superiori che spacciavano a loro volta nelle scuole.

Ieri pomeriggio sono stati fermati per un controllo e trovati in possesso di un panetto da 100 grammi di hashish.

Nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti in casa di Compagnone altri 30 grammi di hashish e 100 euro circa, ritenuto provento dello spaccio, mentre nell’abitazione di Furia è stato trovato un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

I due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando della compagnia di Iglesias, in attesa dell'udienza per direttissima fissata per stamani.