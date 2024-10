14 nuovi contenitori per la raccolta del tessile e degli indumenti usati che, in futuro, diventeranno 35.

Questa l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Iglesias guidata dal Sindaco Mario Usai con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.

"I contenitori per il tessile rappresentano un importante strumento per una raccolta differenziata più efficiente – ha dichiarato il primo cittadino – e permetteranno di recuperare materiali utili per un riciclo e riutilizzo".

Questi i punti di raccolta: Corso Colombo (ingresso Casa Serena), Via Pacinotti (isola ecologica), Via Crocifisso (piazzale mercato vecchio), Via Messina (salita fianco parcheggi), Via San Salvatore (fianco distributore), Via San Leonardo (inizio strada fronte camera mortuaria), Via Villa di Chiesa (fronte ingresso ipermercato), Via Valverde (piazzale campo sportivo), Via Cattaneo (fianco ingresso supermercato), Via Melis de Villa (ingresso Sodalitas), Piazza Fenza, Bindua, Nebida e San Benedetto.

“Un intervento piccolo ma di grande utilità, che permetterà una gestione più efficace della differenziata e del ciclo dei rifiuti, – ha aggiunto l'Assessore all'Ambiente Francesco Melis – e permetterà a tante persone di contribuire al miglioramento della raccolta con il recupero di indumenti non più utilizzati”.