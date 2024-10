L'antica chiesa medievale dedicata alla patrona Santa Chiara sarà riaperta al culto dopo un lungo periodo di chiusura, durato ben 13 anni, per complessi lavori di restauro e di adeguamento liturgico costati circa un milione di euro finanziati dalla Cei e da varie istituzioni pubbliche. "Possiamo finalmente dedicare con gioia al Signore la Cattedrale che i nostri padri ci hanno consegnato - ha detto ieri mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione il vescovo di Iglesias Monsignor Giovanni Paolo Zedda- nella nostra umanità abbiamo bisogno di segni e pur sapendo che Dio non abita in costruzioni fatte dall'uomo abbiamo cercato di rendere più accogliente questa casa di preghiera".