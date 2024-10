Natale è gioia, convivialità, serenità, da condividere con i propri cari e da offrire alle persone bisognose che in questi giorni di festa avvertono maggiormente la mancanza di momenti spensierati e felici.

La generosità e il cuore grande non mancano nella città di Iglesias, dove la chiesa di San Pio X, che sorge nel grande quartiere di Serra Perdosa, ogni anno si fa promotrice di iniziative che permettono a tanta gente di godere di momenti felici, soprattutto durante le feste natalizie.

Don Giorgio Fois, giovane sacerdote molto conosciuto nella città sulcitana e in tutta la Sardegna, è attivissimo in tal senso e anche quest’anno, attraverso i microfoni di Sardegna Live, fa gli auguri di Natale e ci parla delle innumerevoli azioni solidali a favore dei bisognosi.

“In questa giornata speciale voglio fare gli auguri di un sereno e felice Natale 2023 – afferma don Giorgio - Per noi cristiani questa festività culmina nel celebrare la nascita di Gesù, che non è soltanto un rito o una tradizione, ma ha un significato molto profondo e preciso, quello di dare vita a tante iniziative che permettono di offrire felicità e gioia a tante persone, soprattutto quelle più bisognose”.

“Nella nostra parrocchia, la chiesa di San Pio X, quest’anno, per dare serenità a tante famiglie del quartiere di Serra Perdosa, della città di Iglesias e dei paesi limitrofi, abbiamo organizzato il grande concerto gospel il giorno 23 dicembre, a cui hanno partecipato in tantissimi, tutti felici ed entusiasti”.

Tante le iniziative dedicate alle famiglie, agli anziani e ai bambini, anche attraverso la collaborazione con le scuole di ballo che hanno realizzato dei bellissimi saggi all’interno dell’oratorio.

“La parrocchia ha anche collaborato con il Miracolo di Natale, raccogliendo beni di prima necessità che andranno all’Emporio della solidarietà per sostenere le famiglie meno abbienti durante l’intero anno e per far trascorrere anche a loro un Natale sereno, perché il Natale è per tutti e la festa deve entrare in tutte le case – continua don Giorgio - Il nostro scopo principale è offrire momenti di gioia e serenità, di cui tutti abbiamo bisogno. La cosa più bella del Natale è dare, impegnarsi a fare qualcosa di utile, gratuito e generoso per il prossimo. Un saluto e tanti cari auguri di Natale a tutti gli amici di Sardegna Live”, conclude il parroco.