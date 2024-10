Sorrisi e felicità nel reparto Pediatria dell’ospedale Cto di Iglesias dove, mercoledì 20 marzo, sono approdati i supereroi Batman e Spider-Man in visita ai piccoli pazienti.

Una grande sorpresa che ha portato una ventata di allegria ai bimbi, ai loro familiari e a tutti gli operatori del reparto. Le due leggende di DC Comics e della Marvel hanno regalato gioia non solo con la propria presenza, ma anche donando ai bambini le uova di Pasqua, in vista della festa ormai vicina.

La visita di Batman e Spider-Man ha allietato la giornata dei piccoli pazienti ricoverati, di quelli in day hospital e di chi si trovava in ospedale per visita, tutti impegnati in qualche importante battaglia riguardante la salute che hanno potuto così ricevere un particolare incoraggiamento da personaggi forti e invincibili.

Un’iniziativa chiamata "I veri supereroi siamo noi" che va avanti, grazie alla collaborazione della Asl con i volontari di Tropicalandia Salaperfeste e Salvatore Monni, il "Batman" di Cagliari, promotore dell'evento, da due anni, in occasione del Natale e della Pasqua, presso tutti gli ospedali con un reparto Pediatria, tra cui il Microcitemico e il Brotzu di Cagliari.

"Una bellissima giornata ed emozioni uniche - scrivono i volontari sul proprio profilo Facebook - Ben più di 100 uova consegnate ai bambini ricoverati, agli anziani e alle future mamme. L'aspetto più bello è che in ogni uovo c'era una dedica o un disegno realizzati dei bambini che hanno donato le uova di Pasqua, sensibilizzando ancora di più il gesto di affetto in questa giornata speciale".

Un'iniziativa che ha regalato gioia e tanto coraggio per affrontare visite e ricoveri ai piccoli pazienti e un messaggio di speranza con un profondo significato colmo d’amore e di solidarietà che vuole dire: “non mollate, siete voi i veri supereroi”.