I carabinieri di Iglesias hanno denunciato per furto una 49enne di Gonnesa, badante di un anziano che ieri si era rivolto ai militari per sporgere una querela.

Secondo quanto denunciato dall’uomo, nel pomeriggio la donna, approfittando del rapporto di fiducia instaurato e delle condizioni di fragilità emotiva dell’anziano, durante lo svolgimento delle faccende domestiche avrebbe preso dalla tasca di un pantalone dell’uomo lasciato incustodito in camera da letto, del denaro in contanti. L’esatta somma indicata dall’anziano era effettivamente in possesso della badante.