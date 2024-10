Nel tardo pomeriggio del 02 giugno 2014, a Iglesias (CA), lungo una via del centro storico, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, Claudio Manca, 26enne, pregiudicato, disoccupato di Iglesias, ha accoltellato al petto Kotsur Volodymyr, operaio di 21anni, ucraino residente anche lui a Iglesias.

Manca, subito dopo l’aggressione, si è disfatto del coltello e ha tentato di darsi alla fuga.

Il pronto intervento dei militari della stazione cc locale ha consentito di rintracciare poco dopo l’aggressore che a seguito della ricostruzione dei fatti è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Per i rilievi, sul luogo del reato, è intervenuto anche il personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia cc di Iglesias che, dopo una minuziosa attività di ricerca, ha recuperato l’arma del delitto che l’aggressore aveva lanciato sopra il tetto di un’abitazione.

Il malcapitato Kotsur Volodymyr, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. Immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Barbara, è stato medicato e ricoverato in reparto di osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Claudio Manca si trova ora nel carcere Buoncamino di Cagliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella foto Claudio Manca