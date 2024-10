Il comune di Iglesias assumerà 12 lavoratori a tempo determinato.

In fase di redazione del bilancio, dopo un’accurata analisi dei conti, l’Amministrazione comunale ha riscontrato la possibilità di sostenere ulteriori spese per l’assunzione nel 2013 di personale a tempo determinato ed ha avviato le procedure per assumere: - n. 5 vigili urbani per i mesi di novembre e dicembre (scorrimento graduatoria in corso di validità) - n. 5 operai per un mese (graduatoria CSL) - n. 2 elettricisti per un mese (graduatoria CSL). (tentazionidellapenna.com)