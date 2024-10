Il Sindaco Mario Bruno ha chiesto ad Aimeri un intervento immediato di spazzamento e lavaggio delle strade, la puntuale pulizia dei cassonetti e la redazione di due report quotidiani a fine turno, da consegnare nelle sue mani e in quelle dell’Assessore all’ecologia Raimondo Cacciotto.

Saranno incrementati i controlli, anche da parte della Polizia Municipale. Queste sono le decisioni assunte ieri nel corso dell’incontro tenuto a Sant’Anna con i dirigenti, capisquadra e i controllori dell’Aimeri Ambiente, alla presenza del capo Area Sardegna Massimo Melis. Nei prossimi giorni il Sindaco incontrerà i sindacati insieme all’impresa, per ribadire la linea con la quale d’ora in avanti l’Amministrazione intende fare fronte alla situazione dell’igiene urbana in città.

Il Sindaco Mario Bruno ritiene che l’Aimeri debba provvedere con carattere d’urgenza al superamento delle criticità al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio e scongiurare qualsivoglia problematica. Intanto oggi l’Assessore all’ecologia Raimondo Cacciotto ha programmato insieme al responsabile del cantiere di Aimeri la pianificazione degli interventi di pulizia delle strade, per rendere sistematico questo intervento. Sarà infatti installata adeguata cartellonistica fissa in zone centrali della città, nella quale saranno indicate le giornate e gli orari in cui sarà svolto l’intervento, per dare precisa informazione ai cittadini. In altre zone sarà disposta la cartellonistica mobile.

L’Assessore Cacciotto ha chiesto maggiore attenzione per i quartieri di Sant’Agostino e della Pietraia, le zone della città in cui si rende particolarmente necessaria una cura più assidua e ha chiesto l’intensificazione dei controlli della sezione ambiente della Polizia Municipale che in collaborazione con l’Ufficio Ecologia effettua le verifiche sul rispetto delle ordinanze per il deposito dei rifiuti urbani. Già stamani i vigili hanno identificato gli autori di due depositi di imballaggi in centro città, in piena inosservanza delle norme. Gli agenti continueranno ad eseguire i controlli in tutte le zone della città, in particolare nel Centro, e in tutte le aree dove si verificano frequentemente abbandoni di rifiuti. E stamattina la Giunta si occupa del capitolato per il nuovo appalto di igiene urbana in città.