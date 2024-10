I lavoratori Igea riceveranno a giorni gli stipendi arretrati.

Questa mattina sono stati emessi i bonifici relativi a sei mensilità arretrate più la tredicesima dei dipendenti della società partecipata dalla Regione.

Attraverso il lavoro degli uffici dell’amministrazione regionale, di Igea, della SFIRS e del Banco di Sardegna si è così concluso il procedimento amministrativo di attuazione previsto nella delibera approvata dalla Giunta lo scorso 16 dicembre.

La delibera prevedeva, anche ai sensi della legge approvata dal Consiglio Regionale il 4 dicembre scorso, la costituzione di un fondo grazie al quale la SFIRS può anticipare retribuzioni arretrate di dipendenti di società partecipate al 100 per cento dalla Regione, qualora le società stesse si trovino in condizioni temporanee di non poter corrispondere gli stipendi. Soddisfatta l’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras. “Si tratta di un primo passo di un percorso più lungo e articolato che dovrà portare al risanamento e al rilancio di Igea”.