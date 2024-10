“La vergognosa pratica delle assunzioni temporanee, delle consulenze senza regole, e l’affidamento indiscriminato di incarichi dirigenziali senza concorso devono cessare nella Regione. Lo chiede la gente che ogni giorno incontriamo per le strade”, afferma Angelo Mascia, vicesegretario e portavoce dell’Italia Dei Valori Sardegna.

Rincara la dose l’attivista Serenella Cossu, da sempre impegnata nella lotta per la trasparenze nei concorsi e candidata nella lista dell’Italia dei Valori.

“Gli uffici pubblici - afferma Cossu - devono essere un esempio di trasparenza e di meritocrazia e non un ricettacolo di favoritismi per il politico di turno. La Giunta Cappellacci ha continuato a fare assunzioni senza concorso, in contrasto con le direttive nazionali relative al contenimento di spesa. Tali assunzioni sono in contrasto con la stessa normativa regionale e vanno contro le più semplici esigenze di trasparenza e di pari opportunità per tutti i disoccupati sardi”.