Il Carnevale tradizionale della Sardegna splende nel cuore dell’estate. Per festeggiare i vent’anni dell’associazione culturale Urthos e Buttudos a Fonni, il 5 e il 6 agosto, è in programma l’appuntamento dal titolo Identitades, articolato in diversi eventi di grande interesse culturale.

La manifestazione accenderà i riflettori sui saperi del mondo e con l’opportunità di scoprire i Carnevali tradizionali grazie alla presenza dei gruppi provenienti dalla Serbia, dalla Grecia, dalla Colombia, dalle Repubblica Dominicana, dal Molise e dalla Campania.

Tutte le formazioni si mescoleranno nel corso di una bellissima sfilata arricchita dalla presenza delle numerose formazioni che arriveranno dalle diverse parti della Sardegna. In occasione di Identitades Mask Festival, sabato sei agosto, a partire dalle ore 18, infatti, oltre a Sas Mascheras Limpias, saranno presenti Su Bundu di Orani, Boes e Merdules di Ottana, Mamuthones Antigos di Samugheo, Urthos Sos Bardianos di Ula Tirso, Sos Tumbarinos di Gavoi, Su Sennoreddu di Teti, Maimones Murronarzos e Intintos di Olzai, Is Arestes e S’Urtzu Pretistu di Sorgono, Bois Fui Janna Morti di Escalaplano, i Tamburini e Trombettieri della Sartgilia di Oristano.

<<Una cosa mi ha colpito subito, quando, appena insediata, mi è stato presentato il programma della manifestazione: l’incredibile lavoro di studio e ricerca unito all’immensa passione di questi ragazzi che stanno organizzando l’evento>> dice Daniela Falconi, sindaco di Fonni.

<<Studio e ricerca che questa associazione sta portando avanti da diversi anni con dedizione e sacrificio e che adesso ha la possibilità di essere messa a totale disposizione della comunità. Questo evento, che abbiamo accolto con grande entusiasmo, è non solo la consacrazione del lavoro di anni e del valore del nostro carnevale, ma soprattutto una enorme occasione di elaborazione culturale e confronto di cui le nostre comunità hanno immenso bisogno>>.

L’evento avrà inizio venerdì 5 agosto, alle ore 15.30, nella sala conferenza Don Muntoni. Il sindaco di Fonni e il presidente dell’associazione Urthos e Buttudos, Giambattista Balloi, con i saluti istituzionali daranno il via ufficiale ai festeggiamenti. Per l’occasione è in programma anche il convegno dal titolo “Alla scoperta dei Carnevali tradizionali”, il percorso di ricerca delle tradizioni carnevalesche che si avvale del contributo di studiosi, ricercatori, professori ed esperti in materia. Roberto Tangianu

BALLI SARDI, FONNI CAPITALE DEL FOLCLORE INTERNAZIONALE

La rassegna con gruppi dell'Isola e formazioni giunte da Polonia, Croazia e Slovacchia

Fonni capitale del Carnevale, ma anche delle tradizioni popolari legate al suono, al ballo e al canto dell’Isola. In occasione dell’evento Identitades, organizzato dall’associazione culturale Urthos e Buttudos, sabato 6 agosto si svolgerà anche il sesto Festival internazionale del Folklore promosso dall’associazione culturale Brathallos e presentato da Cristina Tangianu.

In piazza dei Martiri, a partire dalle 21.30, si esibiranno i gruppi provenienti dalla Polonia, dalla Croazia e dalla Slovacchia oltre alle formazioni Pro loco di Meana Sardo, Santu Predu di Nuoro, Santa Rughe di Uri e su Cuncordu Gennargentu di Fonni.

<<Il Festival Internazionale del folklore, assieme all’evento Identidades, ha un duplice obiettivo: promuovere e valorizzare le diverse espressioni di Fonni che nel folklore trovano una delle sue più notevoli interpretazioni e offrono al nostro territorio l’opportunità di conoscere le tradizioni di altri Paesi e di entrare in contatto con diverse culture straniere, arricchendo così il proprio bagaglio culturale e umano -