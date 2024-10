Da domani sarà solo cultura, arte, spettacolo, tradizioni, sport, competizione. Un connubio perfetto di eventi che vede tutto il paese impegnato da protagonista per accogliere chiunque voglia trascorrere con noi due giorni ricchi ed entusiasmanti.

Si inizia domani, 5 agosto.

I ragazzi di Urthos E Buttudos Fonni hanno fatto come è loro abitudine le cose in grande portando a Fonni i più grandi esperti mondiali a raccontare e condividere una enorme ricerca sulle tradizioni carnevalesche.

Ci sarà la federazione europea città del carnevale, studiosi e ricercatori di fama mondiale a dialogare con noi attraverso un percorso di immagini, studi, racconti... Il museo sarà dedicato per l'occasione a raccontare il paese attraverso mostre e percorsi guidati. Identidades non è un carnevale estivo, identidades non è una sfilata di maschere.

Identidades è un immenso lavoro di ricerca, studio e riproposizione dei carnevali e delle culture del mondo. Il culmine del festival Identidades sarà infatti domani pomeriggio, quando le vie del paese saranno animate dai gruppi provenienti da tutto il mondo: Ungheria, Romania, Cile, Polonia, i gruppi di Molise e Liguria... e poi tanta, tanta Sardegna.

La serata terminerà con la settima edizione del festival internazionaledel folklore organizzato dallo straordinario gruppo Brathallos che anche quest'anno, dopo il successo delle scorse edizioni ha messo insieme i gruppi provenienti dalle parti più svariate del mondo. Una contaminazione di colori, musiche, tradizioni davvero imperdibile.

E poi c'è il 6 agosto. La prima domenica di agosto è la giornata del palio. Il famosissimo Palio di Fonni. Il Palio dei comuni organizzato dalla Società ippica fonnese giunto alla trentatreesima edizione che anche quest'anno promette spettacolo, competizione, emozioni e il più bel tramonto del mondo che si può vedere solo dall'ippodromo di San Cristoforo.

Insomma, motivi per visitare Fonni ce ne sono infiniti, ma adesso ce n'è anche qualcuno in più.