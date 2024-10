Si trova in Sardegna il diamante più raro del mondo.

A diffondere la notizia è stato il minerologo Robert Hazen del Carnegie Institution di Washington, che ha pubblicato uno studio sulle pietre più rare al mondo.

L’Ichnusaite, minerale composto da torio radioattivo, sarebbe il nome dato alla pietra preziosa in onore dell’antica terra sarda ad avere il primato sulle rarità.

Scoperto a Su Seinargiu, in provincia di Cagliari, nel 2013, per ora se ne conosce solo un unico esemplare, ma questo è bastato per entrare nella top 25 dei più introvabili al mondo.

Un elogio alla Sardegna, che ha sempre tanto, anche di inedito e straordinario, da offrire al mondo.