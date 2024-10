Tutto pronto nel santuario di Santu Antinu a Sedilo per l’undicesima edizione di “Ichnos, la grande giornata della musica”, in programma domenica 16 giugno.

La maratona musicale, che partirà alle 15.00, vedrà alternarsi sul palco oltre venti tra gruppi e artisti: Alternos, Ammerare, Andrea Andrillo, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Cordas et Cannas, Dancefloor Stompers, Dirty Hands, Double Dose, Fantafolk, La Città di Notte, Irene Loche, Piero Marras, Franco Melis, Mariano Melis , Nemus (ex Nur), Niera, Tenores di Orosei, Vittorio Pitzalis, Francesco Piu, Quilo Sa Razza, Randagiu Sardu, Train To Roots. L’introduzione degli artisti sarà curata da Giacomo Serreli e Mauro Orrù

Prevista anche la consegna del premio della solidarietà a padre Salvatore Morittu dell’Associazione Mondo X Sardegna. Tanti i temi: dalla lotta alla talassemia agli incendi estivi, a quelli della solidarietà, dell’accoglienza e del confronto con quella che consideriamo diversità. In quest’occasione s’inserisce anche l’emergenza legata allo spopolamento dei piccoli paesi sardi.

A questo tema sarà dedicata un’apposita tappa di “Freemmos”. Alle 10.30, nei locali de Sa Prima Ighina a Sedilo, dopo il saluto del sindaco Salvatore Pes, converseranno sul tema con Ornella Porcu e Giacomo Serreli, Beppe Ruggiu, presidente di Confindustria CentroNord Sardegna, Serafina Mascia, (presidente della Federazione delle Associazioni dei Sardi in Italia), Antonio Mameli (associazione Nino Carrus), Leonardo Marras (presidente della Fondazione Maria Carta).

Non mancheranno le testimonianze di giovani ed alcune eccellenze che hanno deciso di mantenere le loro radici nei territori dove sono nati, avviandovi attività e iniziative imprenditoriali: Antonio Solinas di Abinsula , Antonello Fadda di Character e le artigiane del tessile di Sedilo. Interventi musicali precederanno e animeranno al suo interno questo dibattitoOspite per l'intera giornata il giornalista ed esperto di musica Red Ronnie.