Zlatan Ibrahimovic lavora per tornare al più presto in campo. A 41 anni quasi suonati il campione svedese, fresco di tricolore, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Sempre più vicino, infatti, il rinnovo di contratto con il Milan, con ingaggio da stabilire e che con ogni probabilità sarà fortemente legato alle presenze del giocatore nella prossima stagione.

Nel frattempo, dopo l'operazione al ginocchio, l'attaccante è già al lavoro (in vacanza) per riprendere la condizione. Pare che il centravanti rossonero stia conciliando ferie e terapie in una villa top secret e, secondo diverse indiscrezioni, si troverebbe proprio in Sardegna.

Lontano da gossip e occhi indiscreti, la stella del Milan si gode il riposo, forse in qualche costa isolana, e fissa già l'obiettivo rientro, ipoteticamente alle prime settimane del 2023.