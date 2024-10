Comincia col getto d'acqua incrociato dei Vigili del Fuoco l'avventura di Iberia Express, la compagnia aerea low cost del gruppo IAG. Il battesimo sulla pista del "Mameli" di Cagliari avviene con dieci minuti di anticipo rispetto all'orario previsto. Una volta fermo, dalla “pancia” dell'Airbus 320 proveniente da Madrid, sbarcano i primi passeggeri di una nuova rotta estiva a frequenza trisettimanale (mercoledì, venerdì e domenica).

Per celebrare l'evento, i vertici della Sogaer hanno brindato insieme a loro con le coreografie del Gruppo Folk di Cagliari. A far gli onori di casa, Carlo Ibba, presidente della società di gestione dello scalo cagliaritano: “La collaborazione con Iberia Airlines ci permette di collegare la Sardegna con la Spagna. Per ora con Madrid ma per il futuro, ci auspichiamo con ulteriori città”.

Per il sardo Giulio Manunta, direttore commerciale di Iberia Express, un doppio motivo di soddisfazione: “Siamo molto felici di inaugurare questo collegamento con Madrid. Siamo fiduciosi non solo che sarà accolta favorevolmente dai passeggeri sardi, ma che possa contribuire a incrementare il flusso turistico degli spagnoli che voleranno in Sardegna per scoprire il suo fascino mediterraneo.”

Con un prezzo di partenza di 39 euro (tasse incluse), i biglietti possono essere acquistati sul sito www.iberiaexpress.com o nei canali di distribuzione del gruppo Iberia.

Ad ampio raggio è il pensiero di Gabor Pinna, Vicepresidente Sogaer: “C'è un investimento molto forte sul piano internazionale. Cinquantacinque collegamenti internazionali e ventitré nazionali con l'obiettivo di crescere ancora. Per quanto riguarda Iberia Express – prosegue il manager – si tratta di un collegamento stagionale ma ci stiamo attivando per renderlo operativo tutto l'anno. Avere Iberia, significa avere un collegamento fra Europa e Sudamerica”.

IL VIDEO