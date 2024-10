I Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro potenziano le sedi istituzionali.

A partire da oggi e fino alle ore 20 del 22 agosto saranno aperte "due Basi Operative Antincendio nei Comuni di San Teodoro e Orosei, nel rispetto della convenzione stipulata con la Regione Sardegna, oltre ad un potenziamento di una Squadra Notturna in Sede Centrale", fanno sapere.

Inoltre, si legge nella nota del Comando, "con risorse della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’AIB, dal 6 Luglio è stato aperto anche il Presidio Rurale di Villagrande rientrante nel progetto (SNAI) per la tutela e la prevenzione incendi delle aree interne, il tutto finalizzato al contrasto degli incendi boschivi secondo quanto indicato dalle disposizioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Direzione Regionale dei VVF per la Sardegna".

Grande la soddisfazione espressa dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro Antonio Giordano, che ci tiene a sottolineare "il grande impegno del Corpo Nazionale nella lotta agli incendi boschivi con l’apertura delle tre basi estive, che vanno a potenziare notevolmente il dispositivo di soccorso presente tutti i giorni sul territorio, per un servizio reso al cittadino sempre più funzionale ed efficiente in vista dell’aumento della presenza turistica lungo le zone costiere".

"Tutto questo - conclude Giordano - è stato reso possibile anche grazie al grande impegno delle amministrazioni comunali con il quale il Comando di Nuoro ha instaurato un solido rapporto di collaborazione, nonché alla Regione Sardegna che anche per quest’estate 2023 ha stipulato una apposita convenzione con i Vigili del Fuoco".