Da qualche giorno nelle pareti della hall e delle corsie dell’ospedale di Lanusei sono state affisse delle gigantografie con i volti dei centenari ogliastrini. Ad annunciare il progetto, realizzato grazie alla direzione sanitaria del Pou di Lanusei, Grafiche Pilia e Pietro Basoccu autore degli scatti.

Il direttore sanitario del Nostra Signora della Mercede ha scritto:

“Ogliastra Terra di Centenari

Blue Zone è un termine usato per identificare un'area demografica e/o geografica del mondo in cui la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale. Il concetto è nato quando gli studiosi Gianni Pes e Michel Poulain hanno pubblicato su Experimental Gerontology il loro studio demografico sulla longevità umana, che identifica la provincia di Nuoro, in Sardegna, come l'area con la maggiore concentrazione di centenari al mondo. Gli studiosi, per procedere nel lavoro, tracciavano sulla mappa delle serie di cerchi concentrici blu che indicavano le zone con la più alta longevità, da qui il termine "zona blu".

Dan Buettner ha identificato come fulcro di longevità nel mondo, offrendo a sostegno dati empirici e osservazioni in prima persona, l'isola di Okinawa (Giappone); la Sardegna (Italia); Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia) e la comunità di avventisti di Loma Linda, in California.

Anche il Covid non ha arrestato i continui lavori sul Presidio, infatti la direzione sanitaria del Poi di Lanusei, continua l’opera di abbellimento e umanizzazione. Non potevano mancare dentro l’ospedale le splendide foto dei nostri Centenari”.