In un libro dal titolo "Ryanair. Low cost mais à quel prix? (Ryanair. Low cost ma a che prezzo?), uscito il 24 maggio in Francia, un pilota della compagnia irlandese denuncia il modello di gestione dell’azienda. "Sareste tranquilli in quanto passeggeri se sapeste che il comandante ha dormito appena 3 o 4 ore la notte precedente?", domanda il pilota Cristian Fletcher, nome di fantasia. L’autore del libro, infatti, racconta di turni infernali, ore di riposo ridotte al minimo e risparmi ovunque sia possibile. Risparmi che si vogliono ottenere anche sul carburante. L'aria condizionata viene mantenuta al minimo, racconta il pilota, le frenate sono volutamente "brutali", per "liberare la pista il più in fretta possibile e ridurre i tempi di rullaggio". Inoltre, continua lo scrittore, la compagnia low cost organizza una gara interna tra comandanti di bordo per il consumo di carburante e pubblica ogni mese la classifica del miglior risparmiatore. Non mancheranno di certo polemiche, discussioni e risposte in merito a quanto scritto nel libro.