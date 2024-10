I vini della cantina del Mandrolisai conquistano il Mondial des Vins Extrêmes, l’evento enologico mondiale che si è tenuto a Sarre, in Valle D’Aosta, organizzato dal Cervim.

Il rosso Doc del 2014 è stato insignito della medaglia d’oro, mentre i vini “Kent’annos” del 2012, le “Vecchie Viti” del 2013 e l’Igt “Le alte terre” del 2013, nuovo nato della cantina, sono stati meritevoli della medaglia d’argento. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Palazzo Giureconsulti a Milano il prossimo12 novembre.

<<Esprimo soddisfazione per questo importante riconoscimento>> dice Luigi Salvai, presidente della Cooperativa sociale Cantina Mandrolisai, di fresca nomina e successore di Gianfranca Lai.

<<Il concorso seleziona i migliori vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche. Per noi si tratta di un passo in avanti per il rilancio non solo della cantina, ma di tutto il settore vitivinicolo del Mandrolisai>>.