Quest’oggi i Vigili del fuoco di Macomer sono stati impegnati nel salvataggio di una mucca con il suo vitello, partorito qualche giorno fa.

Gli animali sono scivolati in un dirupo, troppo ripido per risalire da soli, in località “Pentuma” a Noragugume.

La mucca e il vitello sono stati recuperati con l’aiuto di verricello e riconsegnati al proprietario.