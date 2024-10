Ieri pomeriggio, dopo quattro ore di lavoro, i Vigili del fuoco di Macomer hanno salvato un cane che, inseguendo una preda, si è infilato in un cunicolo fra le pietre in un terreno in località "sa Jacobas" a Bonorva.

L’animale, ribattezzato “Attriviu” dai suoi soccorritori per il suo essere coraggioso, imprudente, e temerario, non riusciva più a uscire da quel buco.

I pompieri sono riusciti a creare un’apertura tra le pietre di basalto che ostruivano il passaggio e a raggiungere il cane, subito rifocillato con un po’ d’acqua.

Dopo aver messo in sicurezza la cavità nel terreno, "Attriviu" è stato successivamente liberato e riconsegnato al suo padrone.