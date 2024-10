In Sardegna

Anche a Cagliari, come a Nuoro e in altre città d'Italia i Vigili del fuoco precari hanno manifestato a sostegno della risoluzione di Emanuele Fiano (Pd) che impegna il Governo a elaborare un piano per la stabilizzazione di tutti i vigili del fuoco, cosiddetti discontinui, senza limiti di età ma in possesso dei requisiti previsti (120 giorni di servizio e tre anni di iscrizione).