Questa mattina, presso la sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro, si è svolta la cerimonia in onore di Santa Barbara: Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del

fuoco. La celebrazione è stata aperta con la Messa officiata dal Vescovo di Nuoro, Monsignor Mosé Marcias.

Erano presenti le massime autorità civili e militari della provincia, unitamente a una nutrita rappresentanza di Vigili del fuoco in servizio e un quiescenza appartenenti all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo.

Tra i numeri di un anno di attività del Comando provinciale spiccano i 1990 interventi di soccorso per incendio, 110 in più rispetto al 2016 e 717 rispetto al 2015; 482 per gli incidenti stradali e per l’emergenza nave il 21 gennaio 2017 sono stati registrati 160 interventi.