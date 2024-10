Lunedì 4 dicembre 2017, nella caserma di viale Marconi 300 a Cagliari, verrà celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

Alle ore 9.30 è prevista la “Santa Messa” celebrata dal Vescovo di Cagliari al termine della quale, il Comandante Luciano Cadoni, illustrerà le attività di rilievo svolte nel corso dell’anno tra le quali circa 9mila interventi di soccorso svolti dall’inizio dell’anno, circa 600 attività istruttorie di prevenzione incendi; di cui 450 sopralluoghi presso attività a rischio incendio ed esplosione; oltre a numerosi procedimenti di denuncia all’Autorità Giudiziaria per irregolarità nel settore della sicurezza antincendio; oltre 200 conferenze di servizio per pratiche antincendio; circa 430 servizi di vigilanza antincendio in locali di trattenimento e pubblico spettacolo e 200 tra corsi di formazione al personale operativo interno, corsi di formazione ed accertamenti per squadre aziendali antincendio;

Al temine verranno consegnate al personale le “Croci di Anzianità”, e gli “Attestati di Lodevole servizio prestato nel C.N.VV.F.”.

Alle ore 11:00 verrà eseguito il “saggio professionale“ del personale operativo del Comando. Alla manifestazione e alle celebrazioni, assieme alle Autorità Religiose, Civili e Militari saranno presenti mille bambini delle scuole della provincia.