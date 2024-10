Oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Anche quest’anno le celebrazioni sono state condivise con la Marina Militare. La “Santa Messa”, celebrata dall’Arcivescovo di Cagliari Monsignor Arrigo Miglio nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria, ha visto la partecipazione del Prefetto di Cagliari, del Direttore Regionale VVF della Sardegna e di altri tantissimi devoti, appartenenti al Corpo, alla Marina Militare ma anche degli altri Corpi ed Amministrazioni dello Stato, della Regione e dei comuni dell’area metropolitana di Cagliari.

Al termine della Santa Messa, le attività connesse alle ricorrenza, si sono tenute presso la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Cagliari in Viale Marconi dove, il personale operativo del Comando, ha eseguito un lungo ed elaborato “saggio professionale“, anticipato da una breve allocuzione del Comandante e da una prova di “mestiere” da parte del gruppo dei mini vigili, conoscenti e figli dei vigili del fuoco. Alla manifestazione, assieme alle Autorità Religiose, Civili e Militari era presente anche una divertita e chiassosa folla, costituita da circa 1.000 bambini, provenienti dalle scuole dell’hinterland di Cagliari e della Provincia, unita a festeggiare con i vigili del fuoco, questa sentita ricorrenza.

Gli Interventi

Sono più di 10.000 gli interventi di soccorso (10.267, per l'esattezza) svolti dall’inizio dell’anno di cui 3.300 per incendio, 1.300 per recuperi e soccorsi a persona, 400 per incidenti stradali, 900 verifiche stabilità su edifici, 900 per alluvioni e danni d’acqua ed altri interventi, non rientranti nelle precedenti categorie, per più di altri 3.400 interventi;

Circa 1.280 attività istruttorie di prevenzione incendi, di cui 206 tra Nof e Valutazione di Conformità Antincendio, 505 tra sopralluoghi SCIA e attività ispettive presso attività a rischio incendio ed esplosione oltre a numerosi procedimenti di denuncia all’Autorità Giudiziaria per irregolarità nel settore della sicurezza antincendio;

Oltre 246 conferenze di servizio e 138 commissioni provinciali/comunali per attività di pubblico spettacolo e/o relative a pratiche antincendio; circa 400 servizi di vigilanza antincendio in locali di trattenimento e pubblico spettacolo e 200 tra corsi di formazione al personale operativo interno, corsi di formazione esterni ed accertamenti per squadre aziendali antincendio.