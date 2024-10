Sarà il vino il protagonista principale della manifestazione i “Territori del vino e del gusto. In viaggio alla scoperta del genius loci” nel cuore della Sardegna che dal 30 giugno al 15 settembre coinvolgerà sette paesi dell'Isola: Baunei, Nuoro, Orosei, Aggius, Atzara, Sant'Antioco e Cabras.

L'iniziativa, coordinata dall'assessorato del turismo, in collaborazione con le agenzie Laore e Agris, è stata illustrata a Cagliari dall'Assessora regionale Barbara Argiolas.

Un'idea di forte collaborazione, che nasce in Sardegna durante la stagione estiva per dar luce all'immenso il patrimonio paesaggistico, storico culturale, enogastronomico e artigianale. Durante le varie giornate saranno programmati convegni sui temi della valorizzazione dei borghi, del vino e della sua cultura come attrattore territoriale e della biodiversità che caratterizza le varie zone della Sardegna, ma verrà dato anche un ampio spazio espositivo alle produzioni agroalimentari e artigianali dei territori coinvolti. L'obiettivo, come ha illustrato l'assessora Barbara Argiolas, è creare le premesse per un'offerta turistica in Sardegna anche lontana dalle spiagge. Con una vacanza da vicere anche fuori stagione. "Vogliamo dare un segnale importante di qualità - ha detto l'assessora del Turismo Barbara Argiolas durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - i turisti vogliono conoscere, non solo trascorrere delle belle serate. È uno dei progetti veri di turismo che pone al centro le produzioni locali".

