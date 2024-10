Parole, musica e poesia in onore di Padre Luca Cubeddu. Pattada, nel pomeriggio di sabato 24 febbraio, onorerà ancora una volta uno dei suoi personaggi più illustri, e lo farà in occasione di una serata promossa dal Sotziu Tenores de Sardigna in collaborazione con il Tenore Sa Niera e con il contributo dell'amministrazione comunale.

Padre Luca, nato a Pattada nel 1748, è considerato uno dei padri della poesia in lingua sarda. Fra le sue opere il dramma Sa congiura iscoberta de sos troianos madamizantes e le celebri poesia A su primu ispuntare de su die, Si fit a modu de ti nde furare, Tres rosas, Pro te e tante altre.

All'evento, in programma per le ore 18:30 all'Hotel La Pineta, prenderanno parte oltre ai tenores Sa Niera e Padre Luca di Pattada, il Tenore Santu Larettu di Silanus, il Tenore de Sarule, il Tenore Santu Pretu di Loculi, il Tenore Supramonte di Orgosolo.

La serata proseguirà con le esibizioni del Coro Santa Rughe di Pattada e di Emanuele Bazzoni accompagnato alla chitarra da Bruno Maludrottu. Particolarmente preziosi gli interventi di Pepinu Cidda e Bustianu Pilosu, che chiuderanno il ricco evento culturale.