L'aeronautica militare tedesca terminerà il prossimo 31 dicembre 2016 l'utilizzo dell'installazione addestrativa Air Weapons Training Installation in Sardegna.

Il comando addestramento tattico tedesco a Decimomannu verrà perciò sciolto e sarà istituito un distaccamento con ufficio stralcio per il disbrigo delle pratiche per l'anno 2017.

Lo comunica l'aeronautica militare ricordando che sin da 1959, nella base di Decimomannu si è condotto un addestramento effettuato da vari partner della Nato.

A seguito del graduale abbandono da parte di varie nazioni la base di Decimomannu - si legge in una nota dell'Aeronautica - è stata utilizzata unicamente da Italia e Germania. Negli ultimi anni, la necessità di addestramento tattico della Luftwaffe è diminuita notevolmente. Le specifiche caratteristiche offerte dall'A.W.T.I. oggi sono disponibili in quasi ogni aeroporto militare della Luftwaffe.

Nel corso degli anni, il fabbisogno addestrativo A.W.T.I. della Luftwaffe è diventato sempre più esiguo: dal 2013 sono stati effettuati in media solo 430 missioni da combattimento all'anno, tant'e che oggi possono essere garantite senza alcun problema all'interno dello spazio aereo tedesco ed europeo.

Per questo motivo, l'uscita dall'A.W.T.I. è coerente, anche in considerazione delle nuove moderne dotazioni finalizzate all’attività di addestramento e della disponibilità di poligoni aria-aria e aria-suolo ubicati in territorio tedesco e nei paesi confinanti. Nonostante il partenariato A.W.T.I. italo-tedesco in più di 50 anni, possa essere valutato di grande successo, le riduzioni apportate dalla Luftwaffe a soli cinque gruppi di volo tattici, rendono necessario un cambiamento nel modo di pensare.

Tuttavia l'Aeronautica Militare Italiana rimane uno dei partner più importanti della Luftwaffe in Europa.