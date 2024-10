Il Teatro Civico di Cagliari, il Teatro Verdi di Sassari e il Teatro Civico di Alghero saranno dichiarati Monumento nazionale. La notizia dello straordinario riconoscimento è contenuta in una proposta di legge che ha già passato il vaglio della Camera dei deputati.

Assieme ai tre sardi, riceveranno analogo riconoscimento 405 teatri italiani, compresi la Scala di Milano e il San Carlo di Napoli.

Per il Teatro Verdi di Sassari, in particolare, l'annuncio coincide con i 140 anni dalla sua fondazione. A istituirlo nel 1884 fu un gruppo di sassaresi, che decise a proprie spese di consentire ai tantissimi appassionati della città e del territorio di assistere a concerti di musica classica e spettacoli d'opera lirica. L'iniziativa contribuì a inserire Sassari in un importante circuito culturale nazionale.

"A rendere questo riconoscimento ancora più prezioso sono solo la sua longevità, il suo valore storico e la vitalità e il rilievo che ancora oggi il Teatro Verdi occupa nella vita culturale regionale e nazionale, rimanendo un simbolico e amatissimo luogo di aggregazione", commenta Stefano Mancini, direttore artistico della cooperativa Teatro e/o musica, che gestisce il teatro. A conferma della vitalità del Verdi è il recente successo delle ultime stagioni che hanno visto una significativa crescita di pubblico. La stagione concertistica, "I Grandi Interpreti della Musica" 2024, quest'anno ha avuto un'impennata con più di 400 abbonati e un totale di presenze, calcolando anche i matinée per le scuole, di 4.734 spettatori.