È un ricco programma di eventi quello predisposto dal Comitato 2018 in onore di San Pietro di Sorres a Borutta. I festeggiamenti si apriranno giovedì 28 giugno alle 19.00 con la recita dei primi Vespri nella solennità di San Pietro.

Alle 21.30, in piazza del Comune, “Viva Las Vegas Show”, spettacolo di musica, balli di gruppo, karaoke e animazione per bambini e un tributo a Elvis. Il vincitore del Karaoke avrà l’opportunità di incidere un brano in studio.

Venerdì 29 giugno alle 9.00, il parroco di Borutta, Don Matteo Bonu, celebrerà la Santa Messa presso la Basilica di Sorres seguita, alle 11.00, dalla Funzione pontificale concelebrata e presieduta dall’Abate, Padre Antonio Musi.

Alle 17.30, dopo la celebrazione eucaristica nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena delle 17.00, partirà la processione (Chiesa di Santa Croce) in direzione della Basilica di San Pietro di Sorres, accompagnata dai cavalieri, dal carro a buoi e dai gruppi folk di Donigala, “Su Remediu” di Ozieri, “Sas Bonorvesas”, “Mini Folk Santa Maria Bambina” di Bonorva e “Tradizioni Popolari” di Fordongianus. Alle 19.00 la recita dei Vespri solenni.

Alle 21.00 è in programma l’esibizione del gruppo “Muttos e Ballos” e dei gruppi folk che hanno preso parte alla processione. La serata sarà presentata da Emanuela Sassu.

Sabato 30 alle 16.30, in piazza del Comune, si terrà un raduno di Fiat 500, di moto (vespe) e auto storiche. Alle 22.00, sempre in piazza del Comune, l’atteso concerto dei Tamurita e dei Sikitikis. Concluderà la serata Dj set.

Domenica 1 luglio alle 19.00 è in programma l’esibizione di “Muay Thai” grazie alla scuola “Shardana” di Ozieri. Alle 22.00 spazio alla comicità con Pino e gli Anticorpi e il “Trio Pieraccini”. Alle 24.00 l’estrazione dei biglietti della lotteria.