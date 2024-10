Di seguito pubblichiamo la lettera aperta inviata alla nostra redazione dagli amici che conoscono da tempo e dai sostenitori dell’ex assessore alla sanità Lugi Arru.



"Sei stato il miglior Assessore della Sanità della Sardegna. Oltre 2.200 preferenze di cui 1.011 a Nuoro, secondo candidato piu' votato tra tutte le liste della tua citta' natia. I valori professionali, umani e morali portati avanti con perseveranza ti hanno contraddistinto. Sei quel medico che la comunita' riconosce un punto di riferimento proprio come un tempo era tuo padre per Nuoro. Hai saputo sempre affrontare con diligenza e senza mai tirarti indietro al confronto, le difficolta' in cui ti hanno messo volutamente o che hai incrociato nella responsabile attivita' del tuo mandato. Per quello che hai fatto per tutti noi, per la sanità, per l'esempio che ci hai dato...

GRAZIE !!!!! Dai tuoi amici che ti conoscono da tanto tempo, i tuoi nuovi amici, e i tuoi sostenitori.

ED ORA: NON FERMARTI QUANDO IL SENTIERO FINISCE, TRACCIANE UNO NUOVO !!!!"